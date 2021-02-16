Китай потеснил США с рынка Европы

Китай потеснил американских производителей с европейского рынка и в 2020 году впервые в истории стал главным торговым партнером ЕС. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на европейскую статистическую службу.

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По ее данным, в прошлом году экспорт из ЕС в КНР вырос на 2,2 процента, а импорт китайских товаров увеличился на 5,6 процента. За тот же период экспорт в США упал на 8,2 процента, а импорт американских товаров в Европу обвалился на 13,2 процента. «Свежие данные, опубликованные Евростатом в понедельник, 15 февраля, свидетельствуют о том, что Китай теперь играет большую роль в европейской экономике [чем США]», — отмечает телеканал.

Как пояснил CNBC экономист ING Group Карстен Брзеский (Carsten Brzeski), причиной стало то, что Китай и Азиатский регион единственные, где восстановление экономики после пандемии идет по V-образному сценарию. В результате Китай показывает результаты, близкие к уровню, который был до пандемии. В 2021 году ВВП КНР, как ожидается, вырастет на 8,1 процента. Более высокие темпы роста прогнозируются только в Индии, где они, предположительно, достигнут 11,5 процента, свидетельствуют данные Международного валютного фонда (МВФ).

В будущем Европа будет укреплять свои китайские связи, полагает Брзеский. В пользу этого говорит то, что в декабре 2020 года Брюссель и Пекин подписали новое инвестиционное соглашение, которое должно облегчить торговлю между ЕС и Китаем для европейских компаний.