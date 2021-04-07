Мир
 
Последние новости
Совет Федерации допустил блокировку Zoom в России
Гидрометцентр назвал регион с «невероятной» температурной аномалией весной
Стал известен результат теста Навального на коронавирус
Судья матча Лиги чемпионов взял автограф у футболиста и подвергся критике
Глава МИД Казахстана захотел привиться вакциной «Спутник V»
Тревожная посадка самолета в Сочи попала на видео и удивила россиян
Звезда «Лучше звоните Солу» объяснил участие в боевике российского режиссера
Мужчина обнаружил голую незнакомку в своей спальне и не смог ее выгнать
Москвичам пообещали «супервесну» 
Новости партнеров
Прослушать новость

Польша обвинила Белоруссию в преследовании поляков

Перейти в «Мою Ленту»
Михал Дворчик
Михал Дворчик
Фото: KPRM

Власти Белоруссии преследуют поляков по национальному признаку. В этом режим белорусского лидера Александра Лукашенко обвинил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик, передает Wiadomosti.

«Это шокирует, что диктатор из-за восточной границы преследует собственных граждан только потому, что они принадлежат к другой национальности. В данном случае речь идет о польской национальности», — заявил Дворчик.

Он заверил, что польское правительство не оставит белорусских поляков без помощи — это один из приоритетов правительства Матеуша Моравецкого.

В конце марта в белорусском Гродно задержали главу неофициального Союза поляков Белоруссии Анжелику Борис.

Новая волна обострения белорусско-польских отношений началась в конце февраля. МИД Белоруссии вручил ноту временному поверенному в делах Польши Мартину Войцеховскому после присутствия консула Польши в Бресте на неофициальном мероприятии, посвященном «Дню проклятых солдат».

После этого консулу в Бресте, а также руководителю генерального консульства и консулу в Гродно предложили покинуть территорию Белоруссии. В ответ Польша объявила персонами нон-грата трех белорусских дипломатов.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Dworczyk o sytuacji Polaków na Białorusi: wstrząsające, że dyktator mści się na obywatelach
В Белоруссии задержали главу Союза поляков
Польша вышлет белорусских дипломатов
Лукашенко обвинил Польшу в героизации военных преступников и бандитов