Польша обвинила Белоруссию в преследовании поляков

Власти Белоруссии преследуют поляков по национальному признаку. В этом режим белорусского лидера Александра Лукашенко обвинил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик, передает Wiadomosti.

«Это шокирует, что диктатор из-за восточной границы преследует собственных граждан только потому, что они принадлежат к другой национальности. В данном случае речь идет о польской национальности», — заявил Дворчик.

Он заверил, что польское правительство не оставит белорусских поляков без помощи — это один из приоритетов правительства Матеуша Моравецкого.

В конце марта в белорусском Гродно задержали главу неофициального Союза поляков Белоруссии Анжелику Борис.

Новая волна обострения белорусско-польских отношений началась в конце февраля. МИД Белоруссии вручил ноту временному поверенному в делах Польши Мартину Войцеховскому после присутствия консула Польши в Бресте на неофициальном мероприятии, посвященном «Дню проклятых солдат».

После этого консулу в Бресте, а также руководителю генерального консульства и консулу в Гродно предложили покинуть территорию Белоруссии. В ответ Польша объявила персонами нон-грата трех белорусских дипломатов.