Женщина ослушалась возлюбленного и разбогатела на 106 миллионов рублей

Жительница британского города Мертир-Тидвил, Уэльс, ослушалась возлюбленного, советовавшего ей прекратить играть в лотерею, и сорвала джекпот в миллион фунтов стерлингов (106 миллионов рублей). Об этом сообщает WalesOnline.

26-летняя работница дома престарелых Сара Томас (Sara Thomas) зашла во время перерыва в магазин, чтобы купить снеки, и заодно прихватила лотерейный билет. «Мой партнер Шон шутливо говорил мне: "Не покупай их, ты все равно ничего не выиграешь"», — вспоминает она.

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Томас проверила результаты розыгрыша и обнаружила, что разбогатела на миллион фунтов стерлингов. Она рассказала о выигрыше коллегам по работе, но никто, в том числе она сама, не мог поверить в случившееся. Женщина попросила напарницу позвонить по громкой связи в штаб-квартиру лотереи и убедиться, что это не шутка.

«Когда в Camelot подтвердили, что я стала победительницей, мы все закричали. Я не могла в это поверить, до сих пор в голове не укладывается», — признается британка.

Узнав радостную новость, ее 28-летний партнер Шон Уорнер (Sean Warner) посоветовал ей уйти с работы в тот же день, однако та отказалась. По словам Томас, она не хотела подводить своих коллег. Женщина заявила, что любит свою работу и не собирается увольняться.

Квалифицированная парикмахерша Томас, получившая образование в области бизнеса, в будущем планирует открыть собственное дело. Она надеется, что выигрыш поможет ей осуществить мечту. Кроме того, они с возлюбленным собираются купить большой дом с садом и отправиться в путешествие. Победительница также хочет получить водительские права и в будущем приобрести автомобиль.

Ранее сообщалось, что пожилой курьер из английского города Саутгемптон, графство Хэмпшир, решил заменить сигареты на вейп в попытке бросить курить и неожиданно сорвал джекпот в лотерею. Победитель забрал денежный приз и купил компактный кроссовер Skoda Kamiq. Он планирует переехать поближе к детям и внукам и продолжить работать.