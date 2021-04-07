Экспертов удивил гонорар Дэниела Крэйга за роль в продолжении «Достать ножи»

Британский актер Дэниел Крэйг, исполнитель главной роли в картине «Достать ножи», получит 100 миллионов долларов за съемки в продолжении фильма. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Такой же гонорар получит постановщик грядущей ленты, американский режиссер Райан Джонсон. Отмечается, что стриминг-платформа Netflix заплатила 450 миллионов долларов за права на создание сиквелов детективного фильма.

Эксперты были удивлены суммами, назвав такие гонорары существенной переплатой. По мнению специалистов, компания таким образом пытается своевременно привлечь в проект основных участников, чтобы избежать вероятных замен в будущем.

Оригинальный фильм «Достать ножи» вышел на экраны в 2019 году. В ленте снялись такие звезды, как Крис Эванс, Ана де Армас, Майкл Шеннон, Джейми Ли Кертис и другие. Отмечается, что первую картину франшизы сняли всего за 40 миллионов долларов, что по современным меркам мейнстримного кинематографа является скромным бюджетом.