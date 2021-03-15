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На сайте госзакупок обнаружили данные о гонорарах российских звезд

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Фото: @fkirkorov

Журналисты обнаружили на сайте госзакупок данные о гонорарах звезд российского шоу-бизнеса. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Отмечается, что одним из самых любимых артистов чиновников является Филипп Киркоров, которого регулярно зовут на различные мероприятия. Недавно он выступал в Санкт-Петербурге в честь 8 Марта и за 40-минутное шоу получил от местных властей 3,5 миллиона рублей. Это означает, что за минуту концерта он зарабатывал почти 90 тысяч.

В 2019 году Дима Билан выступил на Дне города в Самаре и получил 4 миллиона рублей, несмотря на то, что его появление на сцене вызвало скандал — певец вышел в нетрезвом состоянии и издавал вместо песен странные звуки, но гонорар ему все равно выплатили.

Актер Сергей Гармаш три года участвовал в роликах одного из коммерческих банков, заработав 97 миллионов рублей. Кампания состояла из нескольких фотосессий и видеосъемок. За снимки артисту платили 1,2 миллиона рублей, а за ролики — по 6 миллионов.

Николай Басков также заработал на рекламе, выпустив два года назад клип «Караоке». Согласно сайту госзакупок, в этом музыкальном видео была интегрирована различная реклама, общая сумма которой составила 20 миллионов рублей.

Уточняется, что наиболее строгие условия контрактов оказались у балерины Анастасии Волочковой. «Так, в 2016 году на спектакль "Пришел мужчина к женщине" балерине нельзя было опоздать даже на пять минут, репетиции не оплачивались, а гонорар звезды зависел от проданных билетов. При 85-процентном заполнении зала Волочкова получала 20 процентов от сбора, а если зрителей оказалось меньше — всего 10. Так, в один из дней продали всего 64 процентов билетов, и Анастасия заработала 64 тысячи рублей», — говорится в публикации издания. При этом выяснилось, что за благотворительный проект, в рамках которого Волочкова обучала детей балету, ей все же платили. Балерина получала по 200 тысяч рублей за один мастер-класс.

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