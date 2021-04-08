Пентагон захотел повысить готовность к войне и провалился: ведомство не достигло своих целей в повышении боеготовности. Об этом говорится в докладе контрольно-бюджетного управления американского конгресса (GAO).

Согласно отчету, с 2017-го по 2019 год Пентагону удалось повысить боеготовность только в наземной сфере. Изменения в воздушной, космической и кибернетической сферах оказались «неоднозначными», а в морской — и вовсе недостаточными. В целом GAO признало, что повышение боеготовности в этих сферах не соответствовало поставленным целям.

В Минобороны США согласились с выводами авторов доклада.

6 апреля сообщалось, что в 2020 году среди американских военных зафиксировали рекордное количество самоубийств. Во втором квартале этот показатель вырос на 11,3 процента, а в третьем — на 22 процента по сравнению с 2019 годом. При этом основной прирост пришелся на служащих Нацгвардии и резервистов.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться