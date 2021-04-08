Глуховскому обеспечат безопасность на «Тотальном диктанте» после угроз чеченцев

Российскому писателю Дмитрию Глуховскому обеспечат безопасность во время проведения «Тотального диктанта» в Якутске после поступивших в его сторону угроз. Об этом сообщает «Подъем».

Глуховский проведет в городе встречу с читателями, мастер-класс, а также продекламирует свой текст на «Тотальном диктанте». По словам организатора всероссийской акции в Якутске Ксении Эрдман, на мероприятии всегда следят за безопасностью. Она подчеркнула, что при необходимости будет обеспечена дополнительная охрана.

Ранее автор «Метро 2033» получал угрозы от людей, называющих себя представителями чеченского народа. Они возмутились сериалом «Топи», к которому Глуховский написал сценарий. Отмечается, что им не понравилось изображение чеченской девушки, которая по сюжету многосерийного фильма ушла от своего жениха.

Глава Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев не увидел в данных действиях ничего опасного. Он заявил, что скандал намеренно используется писателем для рекламы.