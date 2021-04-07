Чеченцы пригрозили расправой Дмитрию Глуховскому за сценарий к сериалу «Топи»

Жители Чеченской республики пригрозили расправой российскому писателю Дмитрию Глуховскому за сценарий к сериалу «Топи». Об этом сообщает «Подъем».

В интернете была обнародована личная информация Глуховского, включая паспортные данные и номер телефона писателя. Также в сети появились сообщения, в которых неизвестные советуют автору «оглядываться по сторонам».

В Союзе чеченской молодежи в данных действиях не увидели ничего опасного. Руководитель организации Рустам Тапаев заявил, что скандал может намеренно использоваться авторами для рекламы.

«Я думаю, что для Глуховского это никакой реальной угрозы не представляет, а лишнюю раскрутку дает. Это сейчас все так красиво преподносится, вот злые чеченцы кого-то напрягают, угрожают, значит, надо посмотреть этот фильм. И это в первую очередь интересно авторам. Эти трехходовки давно известны», — сказал Тапаев «Подъему».

Отмечается, что недоброжелателей возмутило изображение чеченской девушки в сериале, которая по сюжету ушла от своего жениха. В многосерийном фильме также затрагивалась тема чеченских войн.