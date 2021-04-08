Застрявшая в шлеме школьница попала на видео и рассмешила пользователей сети

Школьница из Малайзии надела мотоциклетный шлем, застряла в нем и попала на видео. Соответствующие кадры появились в Twitter-аккаунте ее брата.

Пользователь Фарук Амирул (Faruq Amirul) опубликовал ролик, в котором показал, как его сестра пытается снять шлем. По его словам, девочка надела его утром перед школой, однако причин своего поступка она не назвала.

На размещенных кадрах видно, как паникующая героиня пытается снять шлем и просит брата о помощи. При этом автор видео снимает происходящее на камеру и смеется. «Первый день школы, я умираю от смеха», — написал Амирул. Его пост стал вирусным и набрал больше 20 тысяч лайков и 16 тысяч репостов.

Зрителей рассмешило поведение девочки, и они написали об этом в комментариях. «Прости, но это очень смешно», «Бедная девочка, но это очень смешно», «Тяжелая жизнь сама ее выбрала», «Как же смешно», «Это я каждый раз, когда надеваю очки и пытаюсь снять шлем», — высказывались юзеры.

В ноябре вор влез в съемочную студию «Звездных войн» и попытался украсть шлем Дарта Вейдера. 38-летний Фрэнк Хеберт (Frank Hebert) проник в киностудию Bad Robot Productions в городе Санта-Моника через крышу, после чего покинул здание с оригинальным черным шлемом Дарта Вейдера. Вскоре его поймали охранники, которые наблюдали за происходящим в студии через камеры видеонаблюдения.