Вор влез в съемочную студию «Звездных войн» и попытался украсть шлем Дарта Вейдера

Вор украл знаменитый шлем персонажа «Звездных войн» Дарта Вейдера и попал под арест. Об этом сообщает портал TMZ.

38-летний Фрэнк Хеберт (Frank Hebert) проник в киностудию Bad Robot Productions в городе Санта Моника через крышу, после чего покинул здание с торговой тележкой, наполненной реквизитом героев фильма. В ней, в частности, находился оригинальный черный шлем Дарта Вейдера, который использовали на съемках.

Злоумышленника заметили охранники, наблюдавшие за происходящим в студии через камеры видеонаблюдения. Хеберта арестовала полиция, его привлекли к ответственности за кражу со взломом нежилого дома. Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов вернули украденные вещи владельцам.

В апреле 2017 года японская ювелирная фирма Tanaka Kikinzoku Jewelry создала золотую маску Дарта Вейдера за 1,4 миллиона долларов. Объект весом 15 килограммов и размером 30 на 26,5 сантиметра был выставлен на продажу в главном магазине фирмы в токийском районе Гиндза.