Японцы потребовали отстранить от Олимпиады тренирующихся на Курилах россиян

Японцы возмутились тренировкам олимпийской сборной России по серфингу на Курильских островах. Перевод публикации Yahoo News Japan приводит «ИноСМИ».

По мнению авторов материала, прибытие спортсменов на Курилы — «демонстрация усиления Россией контроля над территорией». Читатели также критически отнеслись к проведению серфингистами сборов на островах и призвали отстранить россиян от участия в Олимпийских играх в Токио.

«Это — незаконное проникновение в Японию, поэтому российскую сборную следует не пускать на Олимпиаду», «Когда эти спортсмены приедут в Японию, надо их арестовать», «Надо уже отказаться от попыток мирного урегулирования территориальной проблемы и реагировать адекватно, учитывая интересы Японии», — написали они в комментариях.

По итогам Второй мировой войны между Москвой и Токио не был заключен мирный договор. Основным препятствием для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи. Японская сторона не признает суверенитет РФ над Южными Курилами.