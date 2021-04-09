Оценена вероятность вымирания белых медведей в России

Угроза вымирания белых медведей из-за сокращения льдов существует, но она «не смертельная». Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН, заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семенов.

«Конечно, если медведям будет труднее добывать пищу из-за изменения привычной среды обитания, то это негативно отразится на их популяции», — оценил он. По словам специалиста, морские льды в определенном количестве будут присутствовать всегда. Более того, добавил ученый, в истории уже были периоды, когда льдов становилось критически мало, но медведи выжили.

«Высокоорганизованные животные способны пережить подобные катаклизмы», — заключил Семенов.

Ранее сообщалось, что в Арктике начался сезон белых медведей, самки с приходом весны начали покидать берлоги вместе с детенышами. Специалисты считают, что это особенный период для хищников, а также для тех, кто занимается их изучением.