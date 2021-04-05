Власти Чукотки потратились на сокращение встреч людей и медведей

Власти Чукотки потратили около 2,5 миллиона рублей на сокращение встреч людей и медведей. Об этом сообщили в Департаменте природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа, передает ТАСС.

Как сообщили в ведомстве, экологические инспекторы получили грант на покупку обмундирования и оборудования. «Инспекторам закупили 50 комплектов теплой зимней одежды для работы в районах с экстремально низкой температурой, специализированную обувь, поисковые фонари», — уточнили там.

Обмундирование разошлют по прибрежным поселкам, где работают медвежьи патрули, отпугивающие хищников от населенных пунктов.

В декабре 2020 года на Чукотке произошло нашествие белых медведей на село Рыркайпий — хищники пришли туда в поисках пищи. В октябре 2020 года медведей заметили на соседнем берегу от Рыркайпия, тогда их привлекла выброшенная на берег туша кита. В 2019 году белые медведи уже оккупировали это село в течение нескольких недель. Хищники питались оставшимися с осени тушами моржей у мыса Кожевникова.