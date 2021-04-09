Американцев предупредили о рекордном росте цен на бензин

В США зафиксировано резкое увеличение спроса на бензин. Управление энергетической информации страны уже предупредило, что средние цены на топливо этим летом будут на 30 процентов выше, чем в прошлом году, пишет Bloomberg.

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В настоящее время один галлон (3,7 литра) стоит 2,78 доллара. Многие аналитики прогнозируют, что к лету цены достигнут трех долларов за галлон, что станет рекордом с 2014 года.

Рост цен на бензин станет еще одним маркером инфляции. Дорогой бензин сильно бьет по семьям с низким уровнем доходов, пишет издание. Это происходит на фоне неравномерного восстановления экономики, когда уровень безработицы по-прежнему остается высоким.

«Цены на бензин уже выше, чем до пандемии. И это еще спрос не до конца восстановился», — сказал глава глобального отдела промышленности и энергетики Third Bridge Питер МакНелли. Эксперты считают, что через пару лет будет всплеск спроса на бензин, а показатель превзойдет предыдущий рекорд 2019 года.

Ранее директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Вячеслав Демченко заявил, что цены на бензин в России сейчас одни из самых низких в мире при расчете на доллары. По оценкам Росстата, с 23 по 29 марта цены на автомобильный бензин выросли на 0,3 процента, на дизельное топливо — на 0,2 процента. Однако в Минэнерго стоимость топлива считают несправедливо низкой.

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