Женщина надела плавки вместо топа купальника и вызвала споры в сети

Жительница Майами показала альтернативный способ носить нижнюю часть купальника и вызвала споры в сети. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах Джордин Меган (Jordyn Megan) продемонстрировала лайфхак, позволяющий превратить плавки в бюстгальтер. Для этого женщина взяла две пары купальных трусов и надела их крест-накрест через отверстия для ног таким образом, что боковые части изделий оказались на ее плечах и талии. Публикация стала вирусной и набрала 288 тысяч просмотров.

Подписчики поблагодарили блогершу за лайфхак. «Я не знаю, как ты до этого додумалась, но это гениально», «Выглядит очень даже неплохо», «Я никогда не могу найти себе подходящий топ, поэтому я обязательно попробую этот способ!», «Это так креативно!», «Спасибо тебе! Очень здорово!» — писали они.

Однако другие пользователи не одобрили способ Меган. «Я думаю, что это не очень удобно», «Я бы не стала так делать», «Видно же, что это трусы», «Мне страшно»,» «Странно выглядит», — высказывались юзеры.

Ране в апреле жительница Португалии Эвелин Круз (Evelyn Cruz) показала еще один способ превращения плавок в бюстгальтер. Для этого женщина связала их узлом посередине и закрепила на шее и вокруг талии с помощью боковых завязок. «Я только что повторила этот способ, и это выглядит невероятно красиво, какой шикарный трюк!» — восхитился один из подписчиков Круз.