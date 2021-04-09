В России начался бум «мужей на час». Об этом пишет РИА Новости.

Так, в первом квартале 2021 года количество мастеров, выполняющих мелкие бытовые работы, выросло на 27 процентов по сравнению с показателями предыдущего года. Также эксперты увидели рост числа подобных предложений по сравнению с предыдущим кварталом на 18 процентов.

Также вырос и спрос на подобные услуги. В сравнении с прошлым годом этот показатель увеличился в полтора раза.

Услуги «мужа на час» чаще всего заключаются в мелком ремонте (например, проведении электромонтажных и сантехнических работ), а также сборке мебели, креплении телевизоров, мебели и предметов интерьера.

В январе эксперты назвали услуги, которые больше всего подорожали за год пандемии коронавируса. Оказалось, что самой подорожавшей услугой стала уборка. Ее стоимость за год увеличилась на 50 процентов. Одна из причин — опережающий рост спроса (на 65 процентов) по сравнению с ростом предложения, которое увеличилось на 35 процентов. В 2020 году на 25 процентов по сравнению с 2019 годом подорожали услуги по ремонту и строительству. Спрос на этот вид услуг вырос на 37 процентов, а предложение — на 3 процента.

Ранее стало известно, что главным критерием при выборе исполнителей той или иной услуги для россиян стали отзывы. На них свой выбор основывают 95 процентов опрошенных. Еще четверть респондентов (24 процента) посчитала важным наличие сертификатов и дипломов. Кроме того, 22 процента пользователей объяснили свой выбор исполнителя услуги наличием фотографии в его профиле. Более половины — 51 процент — россиян склонны доверить выполнение работы специалисту, который сразу опубликовал свой прайс-лист и которому не нужно писать и уточнять цену за услугу.