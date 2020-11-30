Россияне объяснили критерии выбора мастеров по ремонту и репетиторов

Главным критерием при выборе исполнителей той или иной услуги для россиян стали отзывы. На них свой выбор основывают 95 процентов опрошенных. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос сервиса онлайн-объявлений «Авито».

Еще четверть россиян (24 процента) посчитала важным наличие сертификатов и дипломов. Кроме того, 22 процента пользователей объяснили свой выбор исполнителя услуги наличием фотографии в его профиле.

Более половины — 51 процент — россиян склонны доверить выполнение работы специалисту, который сразу опубликовал свой прайс-лист и которому не нужно писать и уточнять цену за услугу.

Четверть опрошенных также уделяют внимание возможности оплатить услуги онлайн или переводом на банковский счет. Россияне признались, что это дает уверенность в добросовестности самозанятых и их готовности предоставить личные данные.

По информации экспертов, за все время пандемии коронавируса раздел «Авито услуги» посещало ежемесячно 15 миллионов человек. Чаще всего пользователи ищут мастеров по ремонту, репетиторов, специалистов по ремонту компьютеров и грузчиков для переезда.

Ранее аналитики сервиса выяснили, что в 2020 году спрос на услуги по переезду в России вырос на 70 процентов. По данным исследования, чаще стали переезжать жители всех крупнейших городов страны.