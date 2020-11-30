Россия
 
Последние новости
Трамп отреагировал на переломы ноги у Байдена
Российские военные развернули госпиталь в Нагорном Карабахе
Исмаилов рассказал о беспокойстве перед боем с Уральским Халком
Женщина не заметила дыру посередине джинсов и провела в них весь день
В России изменят теоретическую часть экзамена на водительские права
Киев решил помочь Вашингтону в санкциях против «Северного потока-2»
100-летний мужчина назвал секретом долголетия алкоголь и сигареты
Медик втайне оплодотворил сотни пациенток
В деле о торговле детьми в России решили раскрыть тайну донорства
Новости партнеров
Прослушать новость

Россияне объяснили критерии выбора мастеров по ремонту и репетиторов

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Pixabay.com

Главным критерием при выборе исполнителей той или иной услуги для россиян стали отзывы. На них свой выбор основывают 95 процентов опрошенных. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос сервиса онлайн-объявлений «Авито».

Еще четверть россиян (24 процента) посчитала важным наличие сертификатов и дипломов. Кроме того, 22 процента пользователей объяснили свой выбор исполнителя услуги наличием фотографии в его профиле.

Более половины — 51 процент — россиян склонны доверить выполнение работы специалисту, который сразу опубликовал свой прайс-лист и которому не нужно писать и уточнять цену за услугу.

Четверть опрошенных также уделяют внимание возможности оплатить услуги онлайн или переводом на банковский счет. Россияне признались, что это дает уверенность в добросовестности самозанятых и их готовности предоставить личные данные.

По информации экспертов, за все время пандемии коронавируса раздел «Авито услуги» посещало ежемесячно 15 миллионов человек. Чаще всего пользователи ищут мастеров по ремонту, репетиторов, специалистов по ремонту компьютеров и грузчиков для переезда.

Ранее аналитики сервиса выяснили, что в 2020 году спрос на услуги по переезду в России вырос на 70 процентов. По данным исследования, чаще стали переезжать жители всех крупнейших городов страны.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россияне назвали критерии выбора репетиторов и мастеров по ремонту в Сети
Россияне определили размер пенсии для комфортной жизни
Почти половина россиян собралась менять работу