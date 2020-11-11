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Почти половина россиян собралась менять работу

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Фото: Кирилл Зыков / Агентство «Москва»

Почти половина работающих россиян собирается в 2021 году искать новую работу. Об этом пишетРИА Новости со ссылкой на исследование сервиса Работа.ру.

Согласно его результатам, в следующем году менять работу планируют 43 процента жителей России. Каждый пятый (21 процент) респондент заявил о желании устроиться на подработку.

Участники исследования поделились планами относительно того, на что планируют потратить деньги. Так, 18 процентов опрошенных намерены в следующем году откладывать свои доходы на будущее, еще 14 процентов собираются совершить крупную покупку — квартиру или автомобиль. 11 процентов россиян планируют отправиться в путешествие.

Девять процентов респондентов изъявили желание найти в 2021 году новое хобби, шесть процентов —изучать иностранный язык. Также шесть процентов участников опроса собираются сесть на диету, еще два процента — завести домашнего питомца.

Среди опрошенных россиян авторы исследования насчитали девять процентов, у которых есть и другие цели, например, полностью выплатить кредиты и ипотеки, достроить дачи или завершить ремонт в квартире, а также избавиться от вредных привычек.

Вместе с тем больше половины россиян (58 процентов) ожидают, что следующий год будет для них тяжелым. Остальные особых трудностей не ждут.

Опрос проводился в ноябре, в нем приняли участие более пяти тысяч россиян.

Ранее в ходе опроса россияне оценили 2020 год. Более 60 процентов респондентов считают текущий год плохим и очень плохим, и лишь три процента сказали, что 2020 год стал для них лучшим. Больше половины участников опроса хотели бы ускорить время до конца 2020 года.

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