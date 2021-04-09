В Москве отмыли Гагарина

Памятник первому космонавту Юрию Гагарину, установленный на Ленинском проспекте в Москве, промыли специалисты ГБУ «Автомобильные дороги ЮЗАО». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя директора предприятия Алексея Сироткина.

Монумент был отмыт в рамках месячника весеннего благоустройства, уточнил Сироткин. Кроме того, работы приурочили ко Дню космонавтики, который отмечается ежегодно 12 апреля. По словам специалиста, промывка памятника проводилась по регламенту: сначала его очистили щетками с нанесенным специальным моющим составом, затем облили водой. В мероприятии участвовали трое рабочих, одна автовышка высотой 52 метра и поливомоечная машина. В общей сложности работы заняли три часа.

Памятник Гагарину, по задумке скульпторов, должен быть виден от МКАД. Его возвели к Олимпиаде 1980 года, установив на одноименной площади всего за две недели до начала Игр. Многие проезжающее мимо замечают только постамент с копией корабля «Восток», на котором космонавт совершил первый полет в космос.

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