В Якутии построят корабль Люка Скайуокера

В Якутии создатели корабля Razor Crest из сериала «Мандалорец» построят новый арт-объект — корабль Люка Скайуокера Х-Wing из «Звездных войн». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-центре Якутии.

Новый арт-объект будет расположен в лесу парка Урдель, где он будет защищен от ветра и не пострадает от урагана, как Razor Crest.

Автор проекта Айаал Федоров рассказал, что все элементы постройки, в том числе кнопки и приборы, а также покраска будут точь-в-точь совпадать с оригиналом из фильма. Посетители парка смогут сфотографироваться в шлеме пилота внутри звездолета.

«Мы сделаем полную экипировку героев, и будет также представлен всеми любимый R2-D2 — астромеханический дроид и коллега C-3PO во вселенной "Звездных войн". Крылья корабля будут работать как в оригинале, можно будет открывать люк», — сказал Федоров.

Для создания объекта понадобится порядка 800 тысяч рублей, креативная команда уже объявила о сборе средств. Предыдущий корабль был построен на личные средства авторов проекта, для его завершения Федорову пришлось продать автомобиль.