Якутский «космический корабль» разбился

Собранный энтузиастами из Якутии макет космического корабля Razor Crest из сериала «Мандалорец» разбился из-за сильного ветра. Видеоролик с моментом падения попал в социальные сети.

Модель длиной 14 метров, собранная из листов ДВП, стояла на холме. Порыв ветра сорвал ее с креплений, после чего она покатилась по склону и полностью разрушилась.

Автор проекта Айаал Федоров рассказал телеканалу «Якутия 24», что пострадавших в результате инцидента нет. Он заверил, что корабль восстановят и вернут на прежнее место. Для этого создатели объявили сбор средств на реконструкцию.

В комментарии порталу NewsYkt Федоров добавил, что перед крушением особо сильного ветра не было, но внезапно возник ураган, который вначале чуть не унес машину. Первое строительство заняло три месяца. Корабль установили в парке активного отдыха «Урдэл» в начале марта. Для этого пришлось привлекать 30 человек.

Ранее сообщалось, что после схода с орбиты в атмосфере сгорел российский военный спутник «Космос-2525». Крушение отследило командование воздушно-космической обороны Северной Америки.