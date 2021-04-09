Россия
 
Последние новости
Путин ответил на призыв не усиливать присутствие войск на границе с Украиной
Песков прокомментировал ситуацию со «Спутником V» в Словакии
Женщина вернулась из отпуска и обнаружила огромную рептилию в своей постели
Китайские власти испугались студентов во главе с основателем Alibaba
Украина обвинила Иран в манипуляциях вокруг расследования крушения Boeing
Украинцы оценили вероятность ввода российских войск в случае войны в Донбассе
Кремль раскрыл планы Путина на День космонавтики
Штурмовавший Берлин 104-летний ветеран вылечился от COVID-19
В России депутаты решали вопрос о ношении масок по передаче Малышевой
Джиган назвал сумму за бой с Александром Емельяненко
Новости партнеров
Прослушать новость

Кремль отреагировал на расследование об имуществе Кадырова

Перейти в «Мою Ленту»
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Расследования СМИ не являются поводом для проведения дополнительных проверок в отношении руководителей регионов, в том числе главы Чечни Рамзана Кадырова. Таким образом ответил на соответствующий вопрос журналистов представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс».

Он подчеркнул, что Кремль ориентируются на декларации и данные спецслужб по теме доходов. «Непосредственные данные, которые проверяют соответствующие антикоррупционные подразделения, гораздо более достоверны, чем те данные, которые указываются в СМИ», — отреагировал Песков, добавив, что эти сведения тщательно проверяются.

Ранее Песков заявил, что не знаком с расследованием об имуществе Кадырова, однако пообещал вернуться к этой теме позднее.

Согласно декларации главы Чечни за 2019 год, у него стало больше земли по сравнению с 2018-м — в собственности Кадырова появился участок площадью 28 361 квадратный метр. Кроме того, руководитель региона владеет участком в 3668 квадратных метров и домом, площадь которого составляет 2344,3 квадратного метра. Его супруге принадлежит квартира в 209,8 квадратного метра. Семья Кадырова также владеет домом площадью 300 квадратных метров.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
У Кадырова стало больше земли
Кадыров рассказал о чеченском методе борьбы с коррупционерами
Двое несовершеннолетних детей Кадырова заработали больше отца