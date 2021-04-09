Украина представит новую стратегию внешней политики

Министерство иностранных дел Украины совместно с офисом президента намерено в скором времени представить новую стратегию внешней политики страны. Об этом в интервью изданию «Левый берег» сообщил замглавы офиса Игорь Жовква.

По его словам, сейчас документ находится на стадии межведомственного согласования, при этом его суть и отдельные положения чиновник раскрыть отказался. «Как только он появится в публичном доступе, увидите, что он значительно облегчит нашу работу на внешнеполитической ниве», — сказал Жовква. Отмечается, что стратегия будет представлена к 30-й годовщине независимости Украины — 24 августа.

Чиновник добавил, что, помимо этого, республика разрабатывает отдельный тактический документ, посвященный углублению военного сотрудничества с Великобританией. Он также высказал уверенность, что в будущем власти могут принять отдельную стратегию внешней политики в отношении России. «Наверное, такая отдельная стратегия государству нужна. Вместе с тем скажу, что это должно быть не только о внешней, но и о внутренней политике», — добавил замглавы офиса.

Ранее Украина призвала Германию полностью разорвать отношения с Москвой в случае активизации боевых действий в Донбассе. В связи с этим Киев также предложил Берлину приостановить экономические связи и торговлю, запретить импорт российского угля и нефти, заблокировать строительство газопровода «Северный поток-2», заморозить все государственные активы «страны-агрессора», инициировать международный бойкот и изоляцию и ужесточить уже существующие санкции.