Вице-премьер Украины предупредил о риске «непоправимого ослабления» страны

Ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2» приведет к тому, что Украина окажется «непоправимо ослаблена». Об этом в своей статье для The Wall Street Journal написал вице-премьер страны Алексей Резников.

Он указал, что трубопроводы «Северный поток-1» и «Турецкий поток» уже введены в эксплуатацию, и как только у Москвы будет новый прямой газопровод в Германию, Киев с точки зрения энергетической безопасности будет отсоединен от Западной Европы. России же больше не придется учитывать, что большая часть российского газа поступает в Европу через Украину, которая, вдобавок, лишится доходов от транзита на миллиарды долларов.

8 апреля посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал Берлин полностью разорвать отношения с Москвой в случае активизации боевых действий в Донбассе. Он также предложил Германии незамедлительно принять срочный пакет мер в отношении России в случае «расширения агрессии»: полностью приостановить экономические связи и торговлю, запретить импорт российского угля и нефти, заблокировать строительство газопровода «Северный поток-2», заморозить все государственные активы «страны-агрессора», инициировать международный бойкот и изоляцию и ужесточить уже существующие санкции.

7 апреля стало известно о назначении в США спецпредставителя по «Северному потоку-2» . Издание Politico пояснило, что чиновник будет отвечать за переговоры о прекращении строительства газопровода. Должность — пока неофициально — предложили экс-спецпосланнику США по международным энергетическим вопросам Амосу Хохштейну.

Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря должны были сдать еще в конце 2019 года. Однако его завершению помешала, в частности, угроза санкций со стороны США, из-за которой проект начали покидать европейские компании. Помимо США, против проекта выступают Литва, Латвия, Польша и Украина.