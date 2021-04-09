Рабочие приготовились проиграть войну самому богатому человеку мира

Компания Amazon самого богатого в мире человека Джеффа Безоса движется к победе над активистами, которые хотели объединиться в профсоюз, пишет «Би-би-си».

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Сотрудники компании провели голосование по вопросу о вступлении в профсоюз. Теперь работники готовятся проиграть войну Amazon, поскольку против инициативы выступило в два раза больше людей. Однако речь идет только о предварительных данных, подсчеты продолжаются.

В марте президент США Джо Байден назвал голосование рабочих на складе в Бессемере (штат Алабама) «жизненно важным выбором». Всего было подано в общей сложности 3125 бюллетеней. В случае успеха активистов Amazon пришлось бы заключать контракт с лидерами профсоюза по таким вопросам, как условия труда и оплаты. Люди жаловались, что компания часто отказывала сотрудникам в перерывах, неожиданно меняла график и навязчиво контролировала их деятельность.

Amazon яростно сопротивлялся объединению в профсоюз. Интернет-гигант электронной коммерции утверждал, что он предлагает конкурентоспособную оплату и льготы. Amazon также говорил сотрудникам, что профсоюз будет взимать членские взносы на сотни долларов, а люди не смогут влиять на ситуацию.

Многие работодатели в США опасаются, что профсоюзы сократят прибыль и повлияют на автономию компаний. Ранее сообщалось, что в Лос-Анджелесе работники Amazon устроили митинг у особняка Безоса, потребовав улучшить условия труда, повысить зарплату и предоставить бесплатное медицинское обслуживание.