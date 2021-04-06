Компания самого богатого человека мира оказалась в центре скандала

Компания самого богатого человека Джеффа Безоса Amazon оказалась в центр скандала, поскольку незаконно уволила двух рабочих за критику руководства и продвижение климатической повестки, сообщает New York Times.

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Сотрудники Эмили Каннингем и Марен Коста призывали компанию снизить негативное влияние на климат, а также рассказывали о плохих условиях труда. «Мы уволили этих сотрудников не за то, что они публично говорили об условиях труда и безопасности, а, скорее, за неоднократное нарушение внутренней политики», — заявил представитель Amazon.

Хотя ставка Amazon в размере 15 долларов в час вдвое превышает федеральный минимум, условия труда подвергаются повышенному вниманию. Например, профсоюз заявил, что рабочие сталкиваются с чрезмерным давлением. Теперь Национальный совет по трудовым отношениям подозревает Amazon в несправедливой трудовой практике.

Ранее сообщалось о противостоянии Безоса с сотрудниками компании, которые хотят создать профсоюз. В течение последних недель Amazon пытался отговорить сотрудников от поддержки профсоюза. Антипрофсоюзные стратегии варьируются от раздачи значков «Голосуй против» до сообщений рабочим, в которых сказано, что «профсоюз не может вам ничего обещать». Многие работодатели в США опасаются, что профсоюзы сократят прибыль и повлияют на автономию компаний.