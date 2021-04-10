«Челси» одержал разгромную победу в лондонском дерби

«Челси» на выезде обыграл «Кристал Пэлас» в лондонском дерби в рамках 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 10 апреля, и завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Кай Хаверц и Курт Зума, дубль оформил Кристиан Пулишич. У гостей отличился Кристиан Бентеке.

Победа позволила «Челси» набрать 54 очка и выйти на четвертое место в чемпионате. В активе «Кристал Пэлас» 38 очков, клуб находится на 13-й позиции.

«Челси» в следующем туре 20 апреля на своем поле примет «Брайтон». «Кристал Пэлас» 26 апреля на выезде сыграет с «Лестером».