«Манчестер Сити» в большинстве проиграл «Лидсу» в матче АПЛ

«Манчестер Сити» на своем поле проиграл «Лидсу» в матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 10 апреля, и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. На гол Стюарта Далласа хозяева ответили точным ударом Феррана Торреса, но в добавленное время Даллас оформил дубль. С концовки первого тайма «Лидс» играл в меньшинстве. Прямую красную карточку получил Лиам Купер.

«Манчестер Сити» остался лидером АПЛ, команда имеет в активе 74 очка. «Лидс» набрал 45 очков и находится на девятой позиции.

«Манчестер Сити» в следующем туре 21 апреля на выезде сыграет с «Астон Виллой». «Лидс» 19 апреля дома примет «Ливерпуль».