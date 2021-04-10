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Байден назвал принца Филиппа «чертовски классным парнем»

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Фото: Erin Scott / Reuters

Президент США Джо Байден назвал принца Филиппа «чертовски классным парнем». Об этом сообщает NBC News.

Американский лидер выразил соболезнования Елизавете II в связи со смертью ее супруга. Он отметил смелость принца в годы службы во Второй мировой войне и борьбу за сохранение природы. По его словам, принц Филипп прожил «исключительную жизнь».

«Девяносто девять лет — и он так никогда и не замедлил свою деятельность, я чертовски этим восхищаюсь», — отметил Байден.

Принц Филипп скончался 9 апреля в Виндзорском замке в возрасте 99 лет. Через два месяца, 10 июня, ему должно было исполниться 100 лет. Причины смерти не называются, в Британии объявлен 20-дневный общенациональный траур.

Герцог Эдинбургский принц Филипп Маунтбеттен родился в 1921 году и был женат на Елизавете II с 1947 года. Филипп — отец принца Чарльза и дедушка принцев Гарри и Уильяма.

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