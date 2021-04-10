В Совфеде рассказали о привыкшем к «словесному поносу» Киеве

В Совете Федерации рассказали о привыкшем к «словесному поносу» Киеве. Такое мнение относительно высказываний украинских властей выразил член Совфеда Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Пушков отметил, что украинские СМИ и политики «очень льстят себе», называя события вокруг Донбасса «украино-российской войной».

«Этот термин не приживается даже в западной печати — слишком он абсурден, как и многое из того, что доносится из Киева, типа очевидных глупостей Шмыгаля и Кулебы о российской вакцине как "гибридном оружии против украинского народа". В Киеве к этому словесному поносу попривыкли — им он слух не режет. Но за пределами Украины не воспринимается даже в странах НАТО», — написал сенатор.

2 апреля Киев обвинил Москву в наращивании военного присутствия в Донбассе. В свою очередь, в МИД РФ утверждают, что именно Киев занимается стягиванием своих войск к линии соприкосновения.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть мятежные регионы силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Москва не считает себя участником конфликта и отвергает претензии.