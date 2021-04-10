Российская тяжелоатлетка завоевала золото на чемпионате Европы

Российская тяжелоатлетка Дарья Ахмерова завоевала золото на чемпионате Европы, который проходит в Москве. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Ахмерова выступает в категории до 87 килограммов. Штангиста показала лучший результат в двоеборье, подняв в сумме 246 килограммов: 106 в рывке и 138 в толчке.

Второе место заняла Елена Кылчик из Молдавии (245 килограммов). Третье место также у российской спортсменки: бронзу выиграла Дарья Рязанова, чей результат — 240 килограммов в двоеборье.

Ахмерова стала первой представительницей России, которой удалось выиграть золото в рамках домашнего турнира. Лидирует в общем зачете сборная Украины. В активе команды четыре золота и одна бронзовая медаль.

Чемпионат Европы продлится до 11 апреля.