Названы самый убыточный и самый прибыльный клубы РПЛ

Названы самый убыточный и прибыльный клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам 2020 года. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Антирейтинг возглавил «Зенит». Убыток клуба из Санкт-Петербурга составил 2,35 миллиарда рублей. На втором месте расположился московский ЦСКА, потерявший 2 миллиарда. Тройку с убытком 1,9 миллиарда замкнул столичный «Спартак».

Самую большую прибыль по итогам прошлого года получил «Рубин». Ее размер составил 1,23 миллиарда рублей. За казанской командой расположились московский «Локомотив» (604,5 миллиона рублей) и «Уфа» (523,9 миллиона). Кроме того уточняется, что совокупный чистый убыток клубов РПЛ по итогам 2020 года составил 4,88 миллиарда рублей и увеличился на 16,1 процента по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

Источник проанализировал данные ФНС России по 14 из 16 клубов элитного дивизиона. «Химки» и «Ротор» не отчитывались, так как их юридические лица являются бюджетными организациями.