Бывший футболист «Арсенала» захотел сняться в порно в России

Бывший игрок лондонского «Арсенала» и «Уфы» Эммануэль Фримпонг признался, что хотел бы сняться в кино для взрослых. Об этом он сообщил в интервью с Sport24.

29-летний ганец заявил, что хотел бы вернуться в Россию и сняться в порно с татарскими девушками. В беседе с журналистом отечественного издания он также признался, что уже получал подобные предложения.

Последний клуб Фримпонга — кипрский «Эрмис». Он выступал за команду с 2017 по 2018 год и провел 12 матчей. Футболист завершил карьеру в 27 лет.

С 2014 по 2017 год Фримпонг выступал в клубах Российской премьер-лиги (РПЛ), представлял «Уфу» и «Арсенал». Еще в 2015 году ганец говорил о желании сниматься в порно.

Фримпонг — воспитанник лондонского «Арсенала». На его счету шесть матчей в составе канониров. Будучи игроком Арсенала Фримпонг отправлялся в аренду в «Вулверхэмптон Уондерерс», «Чарльтон Атлетик» и «Фулхэм».