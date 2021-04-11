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В Китае признали невысокую эффективность своих вакцин от коронавируса

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Жители Камбоджи ждут вакцинации китайским препаратом
Жители Камбоджи ждут вакцинации китайским препаратом
Фото: Reuters

Китайский центр по контролю за распространением болезней признал невысокую эффективность китайских вакцин от коронавируса нового типа SARS-CoV-2. Об этом сообщает The New York Post

«Сейчас официально рассматривается вариант, при котором мы используем для иммунизации разные вакцины разного производства», — приводит издания слова директора центра Гао Фу. В том же выступлении он согласился с тем, что китайские вакцины «не слишком эффективны».

По официальным данным, эффективность препарата компании Sinovac составляет 50,4 процента — для сравнения, у российских и западных аналогов этот показатель превышает 90 процентов. При этом никакие иностранные вакцины от коронавируса пока не одобрены для использования в Китае.

Граждане КНР уже успели получить десятки миллионов доз: в Пекине заявляли, что к середине лета в стране планируется вакцинировать более одного миллиарда человек.

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