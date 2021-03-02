Мир
 
Последние новости
Кремль обратился к Илону Маску и не получил ответа
Считавшая себя беременной девушка оказалась больна раком
Названо число всех миллиардеров в мире
Медведчук ответил на вопрос о готовности баллотироваться в президенты Украины
Рост цен на сахар в России оказался в три раза быстрее мировых
Киркоров намекнул на сходство Пугачевой со змеей
В Кремле оценили анонсированные США санкции против России
Девушка оставила послание курьеру и опозорилась
Все iPhone взломали
Новости партнеров
Прослушать новость

Китай вакцинирует полмиллиарда человек к середине лета

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Thomas Pete / Reuters

Власти Китая собираются вакцинировать от коронавируса более чем полмиллиарда человек к концу июня текущего года. Такими планами на встрече, организованной университетом Циньхуа и американским Брукингским институтом, поделился китайский эпидемиолог Чжун Наньшань. Об этом сообщает CNN.

По словам эксперта, его источник в здравоохранительной системе КНР рассказал ему, что к июлю в стране планируется достичь показателя в 40 процентов вакцинированных. Это приблизительно 548 миллионов человек.

Пока что, по данным Наньшаня, в Китае вакцинировались от коронавируса 3,5 процента населения, или 51 миллион человек. Он добавил, что для достижения коллективного иммунитета китайскому правительству понадобится примерно три года.

1 марта сообщалось, что Китай в качестве гуманитарной помощи поставит вакцины в ряд развивающихся стран. Среди них — государства Южной и Юго-Восточной Азии, Монголия, Палестина, Белоруссия и Зимбабве.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
China aims to have more than half a billion of its citizens vaccinated by the end of June
В Китае начали подделывать вакцину от коронавируса
Китай отправит гуманитарную помощь в виде вакцин в Белоруссию