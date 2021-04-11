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В России рассказали о «трудных временах» в отношениях с США

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин рассказал о «трудных временах» в отношениях с США в интервью газете «Коммерсантъ».

По мнению Карасина, намеки Вашингтона на проблемы в отношениях Москву не пугают, так как «трудные времена» уже наступили. «Позиция наша прежняя: мы готовы к равноправному взаимодействию и сотрудничеству в тех сферах, которые отвечают нашим интересам и интересам всего мира, разумеется, когда к этому будут готовы и в Вашингтоне», — пояснил он.

Сенатор подчеркнул, что используемые в политике против России информационно-санкционные агрессивные методы «никогда и никому желаемых результатов не принесут». По его словам, у российской стороны достаточно терпения, чтобы не поддаваться на провокации, но при этом делать выводы.

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