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В Крыму оценили слова экс-представителя НАТО в России о «возвращении» региона

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Фото: ALEXEY PAVLISHAK / Reuters

В Крыму оценили слова экс-представителя НАТО в России Гарри Табаха об удобном моменте для «возвращения» полуострова в состав Украины. Об этом крымский политолог Владислав Ганжара заявил в беседе с RT.

По его словам, на данный момент снова пытаются «раскачать» тему Крыма как на Украине, так и за ее пределами. Эксперт отметил, что у Киева нет никаких инструментов для «возвращения» полуострова, а истерия, которая звучит в последние годы, носит волнообразный характер. Он также подчеркнул, что в НАТО, в том числе США, на протяжении многих лет присутствует раздражение по поводу нахождения Крыма в составе России.

Специалист добавил, что подобные заявления о Крыме связаны с тем, что Москва сейчас является одним из ключевых факторов стабильности и баланса сил в формирующемся многополярном мире. При этом он связал риторику Киева и западных стран с резким ростом роли России на международной арене и в военном измерении в последние годы.

Ранее бывший представитель НАТО в Москве отметил, что Крым может стать независимым государством или вернуться в состав Украины в тот момент, когда Россия «развалится». «Россия завтра может развалиться, что было бы неплохо для самих россиян, и Крым может стать или независимым государством, дружественным по отношению к Украине, или вернуться в состав Украины», — сказал Табах, уточнив, что то же самое может произойти и с Донбассом.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны Евросоюза и США отказались признать результаты голосования и назвали воссоединение Крыма с материковой Россией аннексией. Москва отвергает эти обвинения и настаивает, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.

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