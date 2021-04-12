Названы лучшие фильмы о космосе

Киноканал FAN в честь Дня космонавтики назвал лучшие фильмы о космосе. Об этом сообщает InterMedia.

Рейтинг возглавила картина Стэнли Кубрика «2001 год: Космическая одиссея». «Даже если вы никогда не смотрели этот фильм, вам наверняка знакомы образы из него: сверхразумный компьютер HAL 9000 с "красным глазом" или изображение эмбриона, плывущего среди звезд», — отметили авторы рейтинга.

Второе место в списке досталось ленте «Чужой» Ридли Скотта. Его назвали не только одним из лучших фильмов о космосе, но и вообще одной из главных работ в кинематографе. Замкнул тройку проект Кристофера Нолана «Интерстеллар».

В десятку также были включены картины «Аполлон 13», «Звездные войны: Новая надежда», «Гравитация», «Луна 2112», «Валл-И», «Пекло» и «Солярис».

Уточняется, что рейтинг был составлен на основе оценок, рецензий и кассовых сборов, информация о которых была опубликована порталах Mashable, Stacker, Wired, «Кинопоиск», «Фильм Про», Kinowar, Rotten Tomatoes, Kino.Mail, Screen Rant, Esquire, Space News, The Ringer, IMDB, SyFy.