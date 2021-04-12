Пересекший ради свидания море на гидроцикле мужчина бросил возлюбленную

Британец, который ради свидания пересек Ирландское море на гидроцикле и попал за это за решетку, расстался с возлюбленной. Теперь тюрьма грозит ей, пишет издание Daily Mail.

В декабре 28-летний Дейл Маклафлен (Dale McLaughlan) за четыре часа доплыл из Великобритании до острова Мэн, где жила 30-летняя Джессика Рэдклифф (Jessica Radcliffe), с которой он тогда встречался. За нарушение ограничений, введенных в связи с пандемией COVID-19, его приговорили к четырем неделям тюремного заключения. Он провел за решеткой десять дней, после чего был освобожден.

Вскоре пара рассталась. Это произошло, когда Маклафлену не удалось получить разрешение, необходимое для проживания на острове Мэн. После этого девушка удалила из Facebook все фотографии бывшего возлюбленного.

Рэдклифф обвиняют в нападении на женщину. Уже после расставания она и ее подруга ворвались в дом 33-летней Леанны Брэдли (Leanna Bradley), разбили ее iPhone и принялись избивать руками и ногами. В результате та получила ряд травм, в том числе ссадину на лбу. Причина конфликта не уточняется.

Ранее сообщалось, что жительница испанского города Тортоса сбежала из карантина ради первого свидания с интернет-знакомым. Женщину задержали, когда она возвращалась домой.