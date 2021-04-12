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Лавров посоветовал Турции не поощрять воинственность Украины

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Фото: пресс-служба МИД РФ

Москва рекомендует всем странам, в том числе и Турции, не поощрять воинственность Киева и хорошо анализировать заявления украинских властей. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Москва рекомендует заинтересованным странам помнить о действиях неонацистов на Украине перед тем, как планировать продажу Киеву оружия», — сказал он.

Лавров также подчеркнул, что «киевский режим» может сорваться на безрассудные действия в погоне за рейтингом, что в свою очередь может плохо кончиться. По его мнению, Украина ведет войну против собственного народа. «Я сразу скажу, что мы всем ответственным странам, с которыми общаемся, — Турция одна из них — настоятельно рекомендуем проанализировать ситуацию, вечные воинствующие заявления киевского режима и предостерегаем их от того, чтобы они подпитывали эти милитаристские настроения», — заключил глава МИД.

В субботу, 10 апреля, в Стамбуле начались переговоры президентов Турции и Украины Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского. В ходе встречи турецкий лидер отметил важность сотрудничества и подтвердил стратегическое партнерство между странами.

Незадолго до визита Зеленского в Стамбул Украина договорилась с производителем беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Baykar о покупке у Турции партии беспилотников Bayraktar.

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