Эксперт оценил желание России и Украины ввязываться в конфликт в Донбассе

И России, и Украине невыгодно ввязываться в конфликт в Донбассе, поэтому ни одна из сторон не станет первой начинать военные действия. Такое мнение озвучил обозреватель американского издания The National Interest Марк Эпископос.

Журналист пояснил, что у России нет желания первой наносить удар, поскольку такой шаг может быть расценен как нарушение минских договоренностей и спровоцирует новую волну санкций против Москвы. В этой связи автор статьи назвал переброску российских войск к границе с Украиной «мерой сдерживания». По его мнению, такой шаг призван продемонстрировать Киеву готовность Москвы ответить на возможное наступление украинских войск на Донбасс.

Вместе с тем попытка украинского правительства силой вернуть контроль над юго-восточными регионами может обернуться для Киева потерей поддержки со стороны США и Европы. Таким образом, резюмировал Эпископос, и Россия, и Украина окажутся в невыгодном положении, если инициируют военный конфликт в Донбассе. «Несмотря на недавний виток эскалации и сопровождающее его бряцание оружием, нет поводов сомневаться в том, что эти основополагающие геополитические расчеты [двух стран] остаются прежними», — заключил журналист.

В Донбассе в конце марта началось очередное обострение ситуации. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. На этом фоне Минобороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно.