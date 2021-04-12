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Эксперт оценил желание России и Украины ввязываться в конфликт в Донбассе

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Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

И России, и Украине невыгодно ввязываться в конфликт в Донбассе, поэтому ни одна из сторон не станет первой начинать военные действия. Такое мнение озвучил обозреватель американского издания The National Interest Марк Эпископос.

Журналист пояснил, что у России нет желания первой наносить удар, поскольку такой шаг может быть расценен как нарушение минских договоренностей и спровоцирует новую волну санкций против Москвы. В этой связи автор статьи назвал переброску российских войск к границе с Украиной «мерой сдерживания». По его мнению, такой шаг призван продемонстрировать Киеву готовность Москвы ответить на возможное наступление украинских войск на Донбасс.

Вместе с тем попытка украинского правительства силой вернуть контроль над юго-восточными регионами может обернуться для Киева потерей поддержки со стороны США и Европы. Таким образом, резюмировал Эпископос, и Россия, и Украина окажутся в невыгодном положении, если инициируют военный конфликт в Донбассе. «Несмотря на недавний виток эскалации и сопровождающее его бряцание оружием, нет поводов сомневаться в том, что эти основополагающие геополитические расчеты [двух стран] остаются прежними», — заключил журналист.

В Донбассе в конце марта началось очередное обострение ситуации. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. На этом фоне Минобороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно.

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