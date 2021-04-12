Сын бывшего начальника полиции Москвы умер на Кипре при странных обстоятельствах

Сын бывшего начальника московской полиции Владимира Пронина умер в собственном доме на Кипре при странных обстоятельствах. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По информации издания, 41-летний бизнесмен скончался в ночь на 10 апреля во сне, его тело нашла 15-летняя дочь. Именно она сообщила о случившемся родственникам и позвонила в полицию.

«Сложно даже представить, что пережила девочка. Она долго пыталась папу "разбудить". Поверить не могла. Он же не болел ничем серьезным. Сейчас Стеша там с дядей, братом отца. Но дед — генерал Пронин — надеется забрать ее к себе. Кстати, он экстренно вылетел на Кипр», — сообщил друг семьи.

Согласно результатам судмедэкспертизы, смерть наступила от острой коронарной недостаточности. Тело предпринимателя доставят в Москву во вторник, 13 апреля. Предполагается, что семья намерена провести еще одну экспертизу.

Отмечается, что некоторое время назад сын Пронина развелся с женой, после чего бывшие супруги боролись за право оставить при себе ребенка. В результате дочь жила с отцом за границей.

Владимир Пронин долгое время возглавлял московскую полицию, его уволили в 2009 году после того, как начальник ОВД «Царицыно» майор Денис Евсюков расстрелял людей в столичном супермаркете. Преступление вызвало значительный резонанс в обществе. В феврале 2010 года Мосгорсуд приговорил бывшего начальника ОВД к пожизненному заключению. Глава ГУВД Москвы Пронин был отправлен в отставку, началось реформирование милиции в полицию с прохождением обязательной переаттестации.