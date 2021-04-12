Россиянин голыми руками убил бешеную волчицу на глазах у жены

Житель Воронежской области голыми руками убил бешеную волчицу на глазах у жены. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел вечером в пятницу, 9 апреля, в городе Борисоглебск. Россиянин заметил бегущего к нему зверя, когда гулял с женой около десяти часов вечера. В отличие от жены, принявшей животное за собаку, он сразу понял, что имеет дело с волком.

Когда хищник бросился на него и схватил за ногу, мужчина разжал ему челюсти, придавил к земле и задушил. В результате он получил травму ноги. Кроме того, пострадавшему придется пройти курс антирабической вакцинации, поскольку у убитого животного нашли бешенство.

«Я всю жизнь отработала здесь в ветеринарии, с 1987 года, при мне это первый случай — бешенство у волка», — утверждает представительница Борисоглебской районной станции по борьбе с болезнями животных.

В 2020 году сообщалось, что в американском штате Северная Каролина на лежавшую в кровати женщину напала бешеная лиса. Пострадавшая утверждает, что с тех пор она не оставляет дверь открытой.