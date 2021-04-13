Чемпион мира по тяжелой атлетике насмерть сбил человека

Двукратный чемпион мира по тяжелой атлетике Симон Мартиросян насмерть сбил человека в Ереване. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Армения».

По информации источника, авария произошла в понедельник, 12 апреля, на проспекте Аршакуняц рядом с торговым центром Yerevan Mall. Армянский спортсмен совершил наезд на мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте.

Водитель не покидал места происшествия, вызвал скорую помощь, но пострадавший умер по дороге в больницу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Мартиросян выступает в весовой категории до 109 килограммов. Помимо двух побед на чемпионатах мира, в его активе две победы на чемпионатах Европы, а также серебряная медаль Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.