Неизвестные сожгли машины российских депутатов после расследования о хищениях

В Амурской области за ночь сгорели машины двух членов совета депутатов Белогорска Натальи Михайловой и Бориса Стрельского, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление МВД.

По данным ведомства, автомобили Nissan Vanette и Suzuki Escudo загорелись ночью 13 апреля у дома по улице Никольское шоссе. По этому адресу находится редакция «Простой газеты», которую возглавляет Михайлова.

По предварительной информации, машины сожжены неизвестными. Возбуждено дело об умышленном поджоге (часть 2 статьи 167 УК), уточнили в областной прокуратуре.

Наталья Михайлова рассказала агентству, что произошедшее может быть связано с февральской статьей в ее газете, в которой шла речь о ремонте дороги на Металлургической улице подрядчиками мэрии, получившими за это 60 миллионов рублей. В ходе независимой экспертизы выяснилось, что часть работ выполнена не была. «Почти на 11 миллионов рублей невыполненных работ, примерно на 26 миллионов — некачественных работ», — сообщила депутат.

В марте по результатам расследования заявления о хищениях были написаны в правоохранительные органы и во властные структуры, в том числе в администрацию президента. Глава Белогорска Станислав Мелюков в разговоре с «Интерфаксом» говорил, что результаты «псевдоэкспертизы» в мэрию не поступали.