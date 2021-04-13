Оправданного за убийство российского бизнесмена снова задержали

Бывший совладелец московской кондитерской фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов, оправданный по делу об убийстве охранника Алексея Осипова, задержан в Москве. Об этом во вторник, 13 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В суд поступило ходатайство следователя о заключении Аверьянова под стражу до 12 июня. Ему вменяется часть 3 статьи 30, а также пункт «а, б» части 2 статьи 105 УК РФ.

По словам адвоката Александра Бастракова, Аверьянова задержали в связи со старым уголовным делом о стрельбе на предприятии. Он утверждает, что поводом для этого послужило заявление судебного пристава о том, что бизнесмен стрелял и в него. При этом в 2017 году пристав сказал, что стрельбы не было.

Бастраков и его подзащитный считают, что истинная причина задержания заключается в мести от оппонентов за оправдательный приговор, вынесенный мужчине ранее.

В феврале прошлого года присяжные признали Аверьянова невиновным по пункту «б» части 2 статьи 105 («Убийство, совершенное в связи с осуществлением лицом служебной деятельности») УК РФ, после чего суд его оправдал.

Его также оправдали по еще одному делу об избиении в июне 2016 года прохожего, который поджигал тополиный пух рядом с фабрикой.

27 декабря 2017 года Аверьянов открыл огонь по пришедшим на фабрику представителям взыскателя и судебным приставам. В ходе инцидента ранение получил охранник Алексей Осипов, который позднее скончался.