В ОП оценили меры России по международной информационной безопасности

Формирование собственной государственной политики в области международной информационной безопасности является важным шагом для укрепления цифровой безопасности страны и российских граждан. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил глава рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты Вадим Виноградов.

«Это, по сути, фундамент, на котором будет строиться дальнейшая работа нашего государства в этой сфере. Важно, что большое внимание в документе уделяется выстраиванию международного сотрудничества и взаимодействия», — отметил он.

По мнению общественника, безопасность не может быть делимой ни в реальном, ни в виртуальном мире.

«Выстроить систему международной информационной безопасности, в которой все страны будут чувствовать себя комфортно и защищенно, можно только усилиями всего мирового сообщества», — заключил Виноградов.

12 апреля президент России Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области международной информационной безопасности. Отмечается, что таким образом Москва намерена продвигать свои подходы к формированию системы международной информационной безопасности. В Основах также указаны инициативы по созданию механизмов предотвращения и урегулирования конфликтов между странами в информационном пространстве.