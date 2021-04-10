Россиянам назвали способы запретить смартфону «подслушивать». Эксперт по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин рассказал в интервью радио Sputnik, кому могут понадобиться записи разговоров и как защитить информацию.

Он предупредил, что некоторые установленные приложения могут записывать разговоры владельца, если во время их установки был разрешен доступ к микрофону.

Защититься от этого можно, если ограничить число приложений с доступом к микрофону. Для особо важных переговоров Вакулин посоветовал приобрести телефон без возможности подключения к современным сетям связи. «Если приглядеться ко многим чиновникам и миллиардерам, как российским, так и зарубежным, то они ходят с кнопочными телефонами. Кнопочный телефон очень трудно будет прослушать, поскольку там нет 3G, LTE и так далее», — пояснил эксперт.

По словам специалиста, приложение может следить за хозяином, даже если смартфон заблокирован, чтобы продавать данные о нем. «У нас часто происходит, что вы взяли кредит в одном банке, а вам сразу звонит другой банк и предлагает другой кредит. Продажа данных — это уже банальная тема», — заключил он.

Ранее эксперты перечислили правила зарядки смартфонов и призвали не заряжать смартфон выше уровня 90 процентов. Выпускающие устройства компании не рекомендуют разряжать батарею смартфона ниже 40 процентов и заряжать выше 90 процентов уровня батареи. Зарядка на 100 процентов не увеличивает срок жизни телефона, поэтому гаджеты не советуют оставлять на зарядку ночью.

В начале апреля китайские аналитики предсказали скорый рост цен на рынке смартфонов. Эксперты отметили дефицит на рынке полупроводников и хитрость производителей телефонов. «Для широкой аудитории они продолжают транслировать мысль о том, что компании живут в условиях острой нехватки и это стимулирует рост цен на все большее количество устройств», — заметили специалисты.