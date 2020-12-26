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Названа опасность использования смартфона во время зарядки

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Фото: pixabay.com

Директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков рассказал, опасно ли использовать смартфон во время зарядки. По его словам, маловероятно, что телефон может в этот момент взорваться, однако снизить такой риск все же необходимо. Об этом пишет агентство «Прайм».

Эксперт указал, что во время зарядки гаджета нагревается зарядный элемент. Если телефон одет в защитный чехол, то высока вероятность перегрева аппарата. Поэтому с точки зрения безопасности лучше разговаривать, отключив устройство от сети. Другим способом защиты Кусков назвал разговор по громкой связи. «В этом случае вы не будете держать его в руках», — пояснил он.

Денис Кусков также напомнил, что при использовании интернета или разговоре смартфон будет заряжаться дольше.

Ранее эксперт Дмитрий Курамин перечислил признаки прослушки смартфона. По его словам, косвенно на это могут указывать резкое увеличение потребления трафика и заряда батареи, а также отсутствие шифрования данных при работе с сетью. Также поводом для беспокойства может стать внезапная повышенная сетевая активность мобильного приложения, которым человек не пользуется.

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