Предсказано скорое подорожание смартфонов

Смартфоны подорожают из-за нехватки компонентов для их производства. Об этом сообщает китайское издание MyDrivers.

По словам аналитиков издания, отсутствие комплектующих для выпуска телефонов позволяет компаниям взвинчивать цены и винить во всем дефицит. «Для широкой аудитории они продолжают транслировать мысль о том, что компании живут в условиях острой нехватки, и это стимулирует рост цен на все большее количество устройств», — заметили специалисты.

В качестве примера журналисты приводят недавний отчет Realme, в котором топ-менеджеры компании предсказывают скорое увеличение цен на рынке смартфонов. В сообщении корпорации говорится, что удорожание будет заметно во второй половине года. «Видимо, топ-менеджеры готовят нас к тому, что рост цен неизбежен», — заключили авторы, обратив внимание, что таким образом крупные компании мотивируют потребителей активно приобретать гаджеты.

С другой стороны, производители смартфонов продолжают активно выпускать дорогие флагманские устройства. «Складывается впечатление, что все безоблачно и рынок пережил пандемию коронавируса с наименьшими потерями», — подытожили журналисты.

В конце марта президент Xiaomi Ван Сян (Wang Xiang) заявил, что стоимость некоторых смартфонов компании может вырасти. В конце декабря журналисты GizmoChina отметили, что в 2020 году стоимость телефонов достигла рекордной отметки.